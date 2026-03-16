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J. Sainsbury Aktie

J. Sainsbury für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B6G0 / ISIN: GB00B019KW72

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J Sainsbury-Investition im Blick 16.03.2026 10:04:12

FTSE 100-Papier J Sainsbury-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in J Sainsbury von vor 10 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in J Sainsbury-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

J Sainsbury-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das J Sainsbury-Papier an diesem Tag bei 2,80 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 357,782 J Sainsbury-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des J Sainsbury-Papiers auf 3,46 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 239,36 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 23,94 Prozent angezogen.

J Sainsbury wurde am Markt mit 7,71 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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