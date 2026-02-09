J. Sainsbury Aktie

J. Sainsbury für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B6G0 / ISIN: GB00B019KW72

J Sainsbury-Investment im Blick 09.02.2026 10:04:28

FTSE 100-Papier J Sainsbury-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in J Sainsbury von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in J Sainsbury-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden J Sainsbury-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das J Sainsbury-Papier bei 2,34 GBP. Wer vor 5 Jahren 10 000 GBP in die J Sainsbury-Aktie investiert hat, hat nun 4 276,666 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 3,36 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 369,60 GBP wert. Das kommt einer Steigerung um 43,70 Prozent gleich.

J Sainsbury wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,48 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

