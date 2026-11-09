J. Sainsbury Aktie
WKN: A0B6G0 / ISIN: GB00B019KW72
|Langfristige Performance
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09.11.2026 10:03:46
FTSE 100-Papier J Sainsbury-Aktie: So viel Gewinn hätte ein J Sainsbury-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde das J Sainsbury-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 2,68 GBP. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 3 735,525 J Sainsbury-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 249,91 GBP, da sich der Wert eines J Sainsbury-Papiers am 06.11.2026 auf 3,55 GBP belief. Das entspricht einem Anstieg um 32,50 Prozent.
Zuletzt verbuchte J Sainsbury einen Börsenwert von 7,73 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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