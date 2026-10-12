J. Sainsbury Aktie

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WKN: A0B6G0 / ISIN: GB00B019KW72

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Frühes Investment 12.10.2026 10:03:45

FTSE 100-Papier J Sainsbury-Aktie: So viel Gewinn hätte ein J Sainsbury-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die J Sainsbury-Aktie Anlegern gebracht.

Das J Sainsbury-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der J Sainsbury-Anteile betrug an diesem Tag 2,59 GBP. Wer vor 3 Jahren 1 000 GBP in die J Sainsbury-Aktie investiert hat, hat nun 385,802 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 3,36 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 294,75 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 29,48 Prozent.

Alle J Sainsbury-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,32 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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