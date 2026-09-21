J. Sainsbury Aktie
WKN: A0B6G0 / ISIN: GB00B019KW72
|Rentables J Sainsbury-Investment?
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21.09.2026 10:03:43
FTSE 100-Papier J Sainsbury-Aktie: So viel Gewinn hätte ein J Sainsbury-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der J Sainsbury-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das J Sainsbury-Papier bei 2,93 GBP. Bei einem J Sainsbury-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 341,880 J Sainsbury-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des J Sainsbury-Papiers auf 3,35 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 144,96 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 14,50 Prozent.
Der Börsenwert von J Sainsbury belief sich zuletzt auf 7,30 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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