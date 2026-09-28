FTSE 100-Papier J Sainsbury-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in J Sainsbury von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren J Sainsbury-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 28.09.2016 wurden J Sainsbury-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 2,41 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die J Sainsbury-Aktie investiert hätte, hätte er nun 4 149,378 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 25.09.2026 auf 3,37 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 983,40 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 39,83 Prozent zugenommen.

Insgesamt war J Sainsbury zuletzt 7,33 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at