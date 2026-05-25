FTSE 100-Papier J Sainsbury-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in J Sainsbury von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in J Sainsbury-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das J Sainsbury-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen J Sainsbury-Anteile an diesem Tag bei 2,75 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die J Sainsbury-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3 635,042 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der J Sainsbury-Aktie auf 3,10 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 254,09 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 12,54 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte J Sainsbury einen Börsenwert von 6,89 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at