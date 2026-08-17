J. Sainsbury Aktie

J. Sainsbury für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B6G0 / ISIN: GB00B019KW72

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Profitable J Sainsbury-Investition? 17.08.2026 10:04:12

FTSE 100-Papier J Sainsbury-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in J Sainsbury von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen J Sainsbury-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem J Sainsbury-Papier statt. Zur Schlussglocke war die J Sainsbury-Aktie an diesem Tag 2,63 GBP wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 3 805,175 J Sainsbury-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 3,44 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 13 078,39 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 30,78 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von J Sainsbury belief sich jüngst auf 7,49 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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