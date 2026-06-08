FTSE 100-Papier J Sainsbury-Aktie: So viel Gewinn hätte eine J Sainsbury-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in J Sainsbury-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden J Sainsbury-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der J Sainsbury-Anteile betrug an diesem Tag 2,51 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 399,042 J Sainsbury-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 199,12 GBP, da sich der Wert eines J Sainsbury-Papiers am 05.06.2026 auf 3,01 GBP belief. Die Steigerung von 1 000 GBP zu 1 199,12 GBP entspricht einer Performance von +19,91 Prozent.

J Sainsbury wurde am Markt mit 6,67 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at