J. Sainsbury Aktie
WKN: A0B6G0 / ISIN: GB00B019KW72
|Langfristige Investition
|
08.06.2026 10:04:23
FTSE 100-Papier J Sainsbury-Aktie: So viel Gewinn hätte eine J Sainsbury-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden J Sainsbury-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der J Sainsbury-Anteile betrug an diesem Tag 2,51 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 399,042 J Sainsbury-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 199,12 GBP, da sich der Wert eines J Sainsbury-Papiers am 05.06.2026 auf 3,01 GBP belief. Die Steigerung von 1 000 GBP zu 1 199,12 GBP entspricht einer Performance von +19,91 Prozent.
J Sainsbury wurde am Markt mit 6,67 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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