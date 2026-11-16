J. Sainsbury Aktie
WKN: A0B6G0 / ISIN: GB00B019KW72
|Performance im Blick
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16.11.2026 10:03:29
FTSE 100-Papier J Sainsbury-Aktie: So viel Gewinn hätte eine J Sainsbury-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das J Sainsbury-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 2,92 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 34,297 J Sainsbury-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.11.2026 gerechnet (3,53 GBP), wäre die Investition nun 121,03 GBP wert. Das entspricht einem Plus von 21,03 Prozent.
Der Börsenwert von J Sainsbury belief sich jüngst auf 7,68 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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