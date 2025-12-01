Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

J. Sainsbury Aktie

WKN: A0B6G0 / ISIN: GB00B019KW72

Langfristige Anlage 01.12.2025 10:04:31

FTSE 100-Papier J Sainsbury-Aktie: So viel Gewinn hätte eine J Sainsbury-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen J Sainsbury-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der J Sainsbury-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 2,61 GBP wert. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die J Sainsbury-Aktie investiert, befänden sich nun 3 828,484 J Sainsbury-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 3,22 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 335,38 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 23,35 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von J Sainsbury belief sich zuletzt auf 7,25 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

