J. Sainsbury Aktie

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WKN: A0B6G0 / ISIN: GB00B019KW72

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Lukrativer J Sainsbury-Einstieg? 04.05.2026 10:03:41

FTSE 100-Papier J Sainsbury-Aktie: So viel hätte eine Investition in J Sainsbury von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in J Sainsbury eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem J Sainsbury-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der J Sainsbury-Aktie betrug an diesem Tag 2,39 GBP. Wer vor 5 Jahren 10 000 GBP in die J Sainsbury-Aktie investiert hat, hat nun 4 185,852 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 746,34 GBP, da sich der Wert einer J Sainsbury-Aktie am 01.05.2026 auf 3,28 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 37,46 Prozent vermehrt.

Alle J Sainsbury-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,34 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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