J. Sainsbury Aktie

J. Sainsbury für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B6G0 / ISIN: GB00B019KW72

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Rentable J Sainsbury-Investition? 23.03.2026 10:04:34

FTSE 100-Papier J Sainsbury-Aktie: So viel hätte eine Investition in J Sainsbury von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren J Sainsbury-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden J Sainsbury-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die J Sainsbury-Aktie letztlich bei 2,38 GBP. Wer vor 1 Jahr 10 000 GBP in die J Sainsbury-Aktie investiert hat, hat nun 4 208,754 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 3,33 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 14 015,15 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 40,15 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für J Sainsbury eine Börsenbewertung in Höhe von 7,40 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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