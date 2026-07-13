J. Sainsbury Aktie

J. Sainsbury für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B6G0 / ISIN: GB00B019KW72

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Investmentbeispiel 13.07.2026 10:04:05

FTSE 100-Papier J Sainsbury-Aktie: So viel hätten Anleger an einem J Sainsbury-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in J Sainsbury-Aktien gewesen.

Die J Sainsbury-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 2,80 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die J Sainsbury-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 35,663 J Sainsbury-Aktien. Die gehaltenen J Sainsbury-Papiere wären am 10.07.2026 121,79 GBP wert, da der Schlussstand 3,42 GBP betrug. Das entspricht einem Plus von 21,79 Prozent.

Zuletzt verbuchte J Sainsbury einen Börsenwert von 7,49 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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