J. Sainsbury Aktie
WKN: A0B6G0 / ISIN: GB00B019KW72
|Investmentbeispiel
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13.07.2026 10:04:05
FTSE 100-Papier J Sainsbury-Aktie: So viel hätten Anleger an einem J Sainsbury-Investment von vor einem Jahr verdient
Die J Sainsbury-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 2,80 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die J Sainsbury-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 35,663 J Sainsbury-Aktien. Die gehaltenen J Sainsbury-Papiere wären am 10.07.2026 121,79 GBP wert, da der Schlussstand 3,42 GBP betrug. Das entspricht einem Plus von 21,79 Prozent.
Zuletzt verbuchte J Sainsbury einen Börsenwert von 7,49 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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