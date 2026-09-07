J. Sainsbury Aktie

J. Sainsbury für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B6G0 / ISIN: GB00B019KW72

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J Sainsbury-Investition 07.09.2026 10:04:00

FTSE 100-Papier J Sainsbury-Aktie: So viel hätten Anleger an einem J Sainsbury-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in J Sainsbury eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurde das J Sainsbury-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 3,13 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 GBP in die J Sainsbury-Aktie investierten, hätten nun 3 198,976 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 3,41 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 10 905,31 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 9,05 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte J Sainsbury einen Börsenwert von 7,43 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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