J. Sainsbury Aktie

WKN: A0B6G0 / ISIN: GB00B019KW72

Lukrativer J Sainsbury-Einstieg? 12.01.2026 10:03:45

FTSE 100-Papier J Sainsbury-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in J Sainsbury von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen J Sainsbury-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit J Sainsbury-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 2,38 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 420,346 J Sainsbury-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 309,80 GBP, da sich der Wert eines J Sainsbury-Papiers am 09.01.2026 auf 3,12 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 30,98 Prozent vermehrt.

J Sainsbury wurde am Markt mit 6,95 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

