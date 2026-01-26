FTSE 100-Papier J Sainsbury-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in J Sainsbury von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in J Sainsbury-Aktien gewesen.

Vor 1 Jahr wurde die J Sainsbury-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die J Sainsbury-Aktie 2,53 GBP wert. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die J Sainsbury-Aktie investiert, befänden sich nun 39,557 J Sainsbury-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 3,13 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 123,81 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 23,81 Prozent gesteigert.

J Sainsbury markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,97 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at