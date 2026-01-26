J. Sainsbury Aktie

J. Sainsbury für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B6G0 / ISIN: GB00B019KW72

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnender J Sainsbury-Einstieg? 26.01.2026 10:04:21

FTSE 100-Papier J Sainsbury-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in J Sainsbury von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in J Sainsbury-Aktien gewesen.

Vor 1 Jahr wurde die J Sainsbury-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die J Sainsbury-Aktie 2,53 GBP wert. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die J Sainsbury-Aktie investiert, befänden sich nun 39,557 J Sainsbury-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 3,13 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 123,81 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 23,81 Prozent gesteigert.

J Sainsbury markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,97 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu J. Sainsbury plc

mehr Nachrichten

Analysen zu J. Sainsbury plc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

J. Sainsbury plc 3,68 2,22% J. Sainsbury plc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil -- DAX etwas schwächer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich kaum vom Fleck. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich mit leichten Verlusten. An den Börsen in Fernost ging es am Montag mehrheitlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen