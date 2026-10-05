FTSE 100-Papier J Sainsbury-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in J Sainsbury von vor einem Jahr angefallen

Wer vor Jahren in J Sainsbury-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 1 Jahr wurde das J Sainsbury-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die J Sainsbury-Anteile bei 3,35 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das J Sainsbury-Papier investiert hätte, hätte er nun 29,851 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 96,51 GBP, da sich der Wert eines J Sainsbury-Anteils am 02.10.2026 auf 3,23 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 3,49 Prozent abgenommen.

Zuletzt verbuchte J Sainsbury einen Börsenwert von 7,05 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at