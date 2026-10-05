J. Sainsbury Aktie
WKN: A0B6G0 / ISIN: GB00B019KW72
|J Sainsbury-Investition im Blick
|
05.10.2026 10:03:43
FTSE 100-Papier J Sainsbury-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in J Sainsbury von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr wurde das J Sainsbury-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die J Sainsbury-Anteile bei 3,35 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das J Sainsbury-Papier investiert hätte, hätte er nun 29,851 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 96,51 GBP, da sich der Wert eines J Sainsbury-Anteils am 02.10.2026 auf 3,23 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 3,49 Prozent abgenommen.
Zuletzt verbuchte J Sainsbury einen Börsenwert von 7,05 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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