Kingfisher Aktie
WKN: 812861 / ISIN: GB0033195214
|Performance unter der Lupe
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03.11.2026 10:03:41
FTSE 100-Papier Kingfisher-Aktie: Hätte sich ein Kingfisher-Investment von vor 10 Jahren bezahlt gemacht?
Vor 10 Jahren wurden Kingfisher-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Kingfisher-Aktie betrug an diesem Tag 3,67 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2 724,053 Kingfisher-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Kingfisher-Aktie auf 3,67 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 986,38 GBP wert. Das entspricht einer Abnahme von 0,14 Prozent.
Kingfisher war somit zuletzt am Markt 5,70 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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