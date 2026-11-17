Kingfisher Aktie
WKN: 812861 / ISIN: GB0033195214
|Profitable Kingfisher-Anlage?
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17.11.2026 10:03:25
FTSE 100-Papier Kingfisher-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kingfisher von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde die Kingfisher-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Kingfisher-Anteile bei 2,33 GBP. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 GBP in die Kingfisher-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 428,816 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 16.11.2026 auf 3,77 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 618,35 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 61,84 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Kingfisher eine Marktkapitalisierung von 6,11 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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