Investmentbeispiel 23.12.2025 10:03:42

FTSE 100-Papier Kingfisher-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kingfisher von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Kingfisher-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Kingfisher-Anteilen statt. Zum Handelsende standen Kingfisher-Anteile an diesem Tag bei 2,68 GBP. Bei einem Kingfisher-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 37,303 Kingfisher-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Kingfisher-Aktien wären am 22.12.2025 115,60 GBP wert, da der Schlussstand 3,10 GBP betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +15,60 Prozent.

Jüngst verzeichnete Kingfisher eine Marktkapitalisierung von 5,28 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

