FTSE 100-Papier Kingfisher-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kingfisher von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Kingfisher-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 18.08.2025 wurde das Kingfisher-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Kingfisher-Aktie an diesem Tag bei 2,70 GBP. Wer vor 1 Jahr 100 GBP in die Kingfisher-Aktie investiert hat, hat nun 37,010 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 119,17 GBP, da sich der Wert einer Kingfisher-Aktie am 17.08.2026 auf 3,22 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 19,17 Prozent angewachsen.

Am Markt war Kingfisher jüngst 5,35 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at