FTSE 100-Papier Kingfisher-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kingfisher-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Kingfisher-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Kingfisher-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 2,01 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Kingfisher-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 49,702 Kingfisher-Anteilen. Die gehaltenen Kingfisher-Papiere wären am 19.10.2026 171,97 GBP wert, da der Schlussstand 3,46 GBP betrug. Das entspricht einem Anstieg um 71,97 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Kingfisher belief sich zuletzt auf 5,68 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at