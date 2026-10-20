Kingfisher Aktie

Kingfisher für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 812861 / ISIN: GB0033195214

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kingfisher-Investition 20.10.2026 10:03:36

FTSE 100-Papier Kingfisher-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kingfisher-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Kingfisher-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Kingfisher-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 2,01 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Kingfisher-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 49,702 Kingfisher-Anteilen. Die gehaltenen Kingfisher-Papiere wären am 19.10.2026 171,97 GBP wert, da der Schlussstand 3,46 GBP betrug. Das entspricht einem Anstieg um 71,97 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Kingfisher belief sich zuletzt auf 5,68 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Kingfisher plc

mehr Nachrichten

Analysen zu Kingfisher plc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Kingfisher plc 4,07 -0,44% Kingfisher plc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX leichter -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich am Dienstag im Minus. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen