FTSE 100-Papier Kingfisher-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kingfisher-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurde das Kingfisher-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 2,47 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in das Kingfisher-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 40,469 Kingfisher-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.07.2026 123,03 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3,04 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 23,03 Prozent angezogen.

Kingfisher wurde am Markt mit 4,93 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at