FTSE 100-Papier Kingfisher-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Kingfisher von vor 10 Jahren abgeworfen
Die Kingfisher-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 3,25 GBP. Wer vor 10 Jahren 10 000 GBP in die Kingfisher-Aktie investiert hat, hat nun 3 079,766 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 23.02.2026 11 053,28 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3,59 GBP belief. Damit wäre die Investition 10,53 Prozent mehr wert.
Kingfisher wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,07 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
