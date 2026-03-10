Kingfisher Aktie

Kingfisher für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 812861 / ISIN: GB0033195214

Lohnende Kingfisher-Anlage? 10.03.2026 10:03:35

FTSE 100-Papier Kingfisher-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kingfisher-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Kingfisher-Investment verdienen können.

Am 10.03.2023 wurde das Kingfisher-Papier via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 2,87 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 347,947 Kingfisher-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 09.03.2026 1 094,99 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3,15 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 9,50 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Kingfisher belief sich jüngst auf 5,29 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

