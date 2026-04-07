Kingfisher Aktie

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WKN: 812861 / ISIN: GB0033195214

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Lohnender Kingfisher-Einstieg? 07.04.2026 10:03:42

FTSE 100-Papier Kingfisher-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kingfisher-Investment von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Kingfisher-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Kingfisher-Papier feiertags-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 2,46 GBP. Bei einem Kingfisher-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4 070,004 Kingfisher-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Kingfisher-Anteile wären am 02.04.2026 11 514,04 GBP wert, da der Schlussstand 2,83 GBP betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 15,14 Prozent gesteigert.

Am Markt war Kingfisher jüngst 4,75 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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