FTSE 100-Papier Kingfisher-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kingfisher verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Kingfisher-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde das Kingfisher-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Kingfisher-Anteile betrug an diesem Tag 3,93 GBP. Bei einem Kingfisher-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 254,518 Kingfisher-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Kingfisher-Anteile wären am 17.07.2023 592,26 GBP wert, da der Schlussstand 2,33 GBP betrug. Aus 1 000 GBP wurden somit 592,26 GBP, was einer negativen Performance von 40,77 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete Kingfisher eine Marktkapitalisierung von 4,46 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at