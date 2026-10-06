FTSE 100-Papier Kingfisher-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kingfisher von vor 10 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Kingfisher-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Kingfisher-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 3,75 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Kingfisher-Papier investiert hätte, befänden sich nun 266,525 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 05.10.2026 auf 3,25 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 866,74 GBP wert. Damit wäre die Investition um 13,33 Prozent gesunken.

Kingfisher wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,37 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at