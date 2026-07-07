FTSE 100-Papier Kingfisher-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kingfisher-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Kingfisher-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der Kingfisher-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 3,76 GBP. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 GBP in die Kingfisher-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 26,596 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 74,55 GBP, da sich der Wert eines Kingfisher-Anteils am 06.07.2026 auf 2,80 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 25,45 Prozent verringert.

Kingfisher wurde am Markt mit 4,68 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at