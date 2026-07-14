FTSE 100-Papier Kingfisher-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Kingfisher von vor 10 Jahren bedeutet

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Kingfisher-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Kingfisher-Papier an diesem Tag bei 3,31 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 302,572 Kingfisher-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 839,33 GBP, da sich der Wert eines Kingfisher-Anteils am 13.07.2026 auf 2,77 GBP belief. Damit wäre die Investition 16,07 Prozent weniger wert.

Der Marktwert von Kingfisher betrug jüngst 4,55 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at