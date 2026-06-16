Kingfisher Aktie
WKN: 812861 / ISIN: GB0033195214
|Rentables Kingfisher-Investment?
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16.06.2026 10:03:56
FTSE 100-Papier Kingfisher-Aktie: So viel Verlust hätte eine Kingfisher-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der Kingfisher-Aktie statt. Zum Handelsende standen Kingfisher-Anteile an diesem Tag bei 3,46 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in das Kingfisher-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 28,877 Kingfisher-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 15.06.2026 82,44 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 2,86 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 17,56 Prozent verringert.
Kingfisher war somit zuletzt am Markt 4,79 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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