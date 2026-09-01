FTSE 100-Papier Kingfisher-Aktie: So viel Verlust hätte eine Kingfisher-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Kingfisher-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Kingfisher-Aktie statt. Zum Handelsende standen Kingfisher-Anteile an diesem Tag bei 3,55 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2 817,695 Kingfisher-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 28.08.2026 8 889,83 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3,16 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments -11,10 Prozent.

Am Markt war Kingfisher jüngst 5,16 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at