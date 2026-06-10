Land Securities Group Aktie

Land Securities Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DW9E / ISIN: GB00BYW0PQ60

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Lukrative Land Securities Group-Investition? 10.06.2026 10:04:15

FTSE 100-Papier Land Securities Group-Aktie: Hätte sich eine Investition in Land Securities Group von vor einem Jahr bezahlt gemacht?

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Land Securities Group-Aktie gebracht.

Am 10.06.2025 wurden Land Securities Group-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 6,35 GBP wert. Bei einem Land Securities Group-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15,760 Land Securities Group-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 99,29 GBP, da sich der Wert eines Land Securities Group-Anteils am 09.06.2026 auf 6,30 GBP belief. Die Abnahme von 100 GBP zu 99,29 GBP entspricht einer negativen Performance von 0,71 Prozent.

Der Marktwert von Land Securities Group betrug jüngst 4,59 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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