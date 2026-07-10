FTSE 100-Papier Land Securities Group-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Land Securities Group Anlegern eine Freude

Bei der Hauptversammlung von FTSE 100-Wert Land Securities Group am 09.07.2026 wurde für das Jahr 2026 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 0,41 GBP beschlossen. Die Aktionärsvergütung wuchs damit im Vorjahresvergleich um 2,50 Prozent an. 290,00 Mio. GBP werden somit insgesamt an Aktionäre ausgeschüttet. Damit wurde die Land Securities Group-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 4,92 Prozent herabgesetzt.

Land Securities Group- Ausschüttungsrendite im Fokus

Am Tag der Hauptversammlung schloss der Land Securities Group-Anteilsschein via London bei einem Wert von 6,58 GBP. Der Dividendenabschlag auf den Land Securities Group-Anteilsschein erfolgt am 10.07.2026, dem Ex-Dividende-Tag. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Land Securities Group-Papier optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Anteilseigner vorgenommen. Für das Jahr 2026 beträgt die Dividendenrendite der Land Securities Group-Aktie 7,45 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Zunahme der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 7,35 Prozent.

Vergleich von Aktienkurs und realer Rendite

Im Zeitraum von 1 Jahr ist der Land Securities Group-Aktienkurs via London 13,35 Prozent gestiegen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zuwachs von 141,69 Prozent besser entwickelt als der Land Securities Group-Kurs.

Land Securities Group-Dividendenausblick

Für 2027 gehen FactSet-Analysten von einer Steigerung der Dividende auf 0,42 GBP aus. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 6,40 Prozent zurückgehen.

Basisdaten von Dividenden-Titel Land Securities Group

Der Börsenwert des FTSE 100-Unternehmens Land Securities Group beträgt aktuell 4,831 Mrd. GBP. Das KGV von Land Securities Group beträgt aktuell 11,98. 2026 setzte Land Securities Group 892,000 Mio. GBP um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 0,46 GBP.

Redaktion finanzen.at