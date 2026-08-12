Land Securities Group Aktie
WKN DE: A2DW9E / ISIN: GB00BYW0PQ60
|Hochrechnung
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12.08.2026 10:04:01
FTSE 100-Papier Land Securities Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Land Securities Group von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das Land Securities Group-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Land Securities Group-Aktie 6,25 GBP wert. Bei einem 100-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 15,990 Land Securities Group-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 11.08.2026 auf 7,02 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 112,25 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 12,25 Prozent gesteigert.
Land Securities Group wurde am Markt mit 5,26 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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