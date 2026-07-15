FTSE 100-Papier Land Securities Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Land Securities Group von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Land Securities Group-Aktie Investoren gebracht.

Am 15.07.2023 wurde das Land Securities Group-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 6,10 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in das Land Securities Group-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 640,420 Land Securities Group-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 14.07.2026 auf 6,73 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 031,82 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 10,32 Prozent vermehrt.

Am Markt war Land Securities Group jüngst 4,95 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at