Land Securities Group Aktie

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WKN DE: A2DW9E / ISIN: GB00BYW0PQ60

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Lohnendes Land Securities Group-Investment? 04.11.2026 10:03:34

FTSE 100-Papier Land Securities Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Land Securities Group-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Land Securities Group-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Land Securities Group-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 6,16 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 100 GBP in die Land Securities Group-Aktie investierten, hätten nun 16,223 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 03.11.2026 auf 6,75 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 109,51 GBP wert. Damit wäre die Investition um 9,51 Prozent gestiegen.

Insgesamt war Land Securities Group zuletzt 5,64 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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