Land Securities Group Aktie

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WKN DE: A2DW9E / ISIN: GB00BYW0PQ60

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Land Securities Group-Investition im Blick 30.09.2026 10:03:37

FTSE 100-Papier Land Securities Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Land Securities Group von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Land Securities Group-Aktien verdienen können.

Vor 1 Jahr wurde die Land Securities Group-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Land Securities Group-Aktie an diesem Tag 5,82 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 171,821 Land Securities Group-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 6,17 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 060,14 GBP wert. Damit wäre die Investition um 6,01 Prozent gestiegen.

Insgesamt war Land Securities Group zuletzt 4,58 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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