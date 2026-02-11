Land Securities Group Aktie
WKN DE: A2DW9E / ISIN: GB00BYW0PQ60
|Performance unter der Lupe
|
11.02.2026 10:04:06
FTSE 100-Papier Land Securities Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Land Securities Group von vor 10 Jahren gekostet
Die Land Securities Group-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 9,83 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 101,729 Land Securities Group-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 668,87 GBP, da sich der Wert einer Land Securities Group-Aktie am 10.02.2026 auf 6,58 GBP belief. Damit wäre die Investition 33,11 Prozent weniger wert.
Die Marktkapitalisierung von Land Securities Group belief sich zuletzt auf 4,85 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Land Securities Group
|
12.02.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 gibt nach (finanzen.at)
|
12.02.26
|Gute Stimmung in London: Am Mittag Pluszeichen im FTSE 100 (finanzen.at)
|
12.02.26
|Freundlicher Handel: FTSE 100 zum Start im Plus (finanzen.at)
|
11.02.26
|FTSE 100-Papier Land Securities Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Land Securities Group von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
04.02.26