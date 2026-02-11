FTSE 100-Papier Land Securities Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Land Securities Group von vor 10 Jahren gekostet

Vor Jahren in Land Securities Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Die Land Securities Group-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 9,83 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 101,729 Land Securities Group-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 668,87 GBP, da sich der Wert einer Land Securities Group-Aktie am 10.02.2026 auf 6,58 GBP belief. Damit wäre die Investition 33,11 Prozent weniger wert.

Die Marktkapitalisierung von Land Securities Group belief sich zuletzt auf 4,85 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at