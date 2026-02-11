Land Securities Group Aktie

Land Securities Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DW9E / ISIN: GB00BYW0PQ60

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance unter der Lupe 11.02.2026 10:04:06

FTSE 100-Papier Land Securities Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Land Securities Group von vor 10 Jahren gekostet

Vor Jahren in Land Securities Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Die Land Securities Group-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 9,83 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 101,729 Land Securities Group-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 668,87 GBP, da sich der Wert einer Land Securities Group-Aktie am 10.02.2026 auf 6,58 GBP belief. Damit wäre die Investition 33,11 Prozent weniger wert.

Die Marktkapitalisierung von Land Securities Group belief sich zuletzt auf 4,85 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Land Securities Group

mehr Nachrichten