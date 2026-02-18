Land Securities Group Aktie

Land Securities Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DW9E / ISIN: GB00BYW0PQ60

Performance unter der Lupe 18.02.2026 10:04:02

FTSE 100-Papier Land Securities Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Land Securities Group-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Land Securities Group eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Das Land Securities Group-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Land Securities Group-Aktie an diesem Tag bei 5,89 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 1 699,235 Land Securities Group-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 17.02.2026 auf 6,66 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 316,91 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 13,17 Prozent angezogen.

Land Securities Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,82 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

