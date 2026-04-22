Land Securities Group Aktie

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WKN DE: A2DW9E / ISIN: GB00BYW0PQ60

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Rentables Land Securities Group-Investment? 22.04.2026 10:03:49

FTSE 100-Papier Land Securities Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Land Securities Group von vor 3 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Land Securities Group eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 3 Jahren wurde das Land Securities Group-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Land Securities Group-Anteile 6,42 GBP wert. Wer vor 3 Jahren 10 000 GBP in die Land Securities Group-Aktie investiert hat, hat nun 1 558,118 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 21.04.2026 auf 6,21 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 668,12 GBP wert. Das entspricht einer Abnahme von 3,32 Prozent.

Insgesamt war Land Securities Group zuletzt 4,56 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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