Land Securities Group Aktie

Land Securities Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DW9E / ISIN: GB00BYW0PQ60

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Lohnendes Land Securities Group-Investment? 01.07.2026 10:04:13

FTSE 100-Papier Land Securities Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Land Securities Group-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Land Securities Group-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Land Securities Group-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Land Securities Group-Anteile betrug an diesem Tag 10,39 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die Land Securities Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,625 Land Securities Group-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 30.06.2026 62,66 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 6,51 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 37,34 Prozent abgenommen.

Insgesamt war Land Securities Group zuletzt 4,83 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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