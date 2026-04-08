FTSE 100-Papier Land Securities Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Land Securities Group-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Land Securities Group-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Land Securities Group-Papier an diesem Tag 11,21 GBP wert. Bei einem Investment von 100 GBP in die Land Securities Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,921 Land Securities Group-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 50,27 GBP, da sich der Wert eines Land Securities Group-Papiers am 07.04.2026 auf 5,64 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 49,73 Prozent verringert.

Land Securities Group war somit zuletzt am Markt 4,22 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at