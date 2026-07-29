Land Securities Group Aktie
WKN DE: A2DW9E / ISIN: GB00BYW0PQ60
|Langfristige Investition
|
29.07.2026 10:03:44
FTSE 100-Papier Land Securities Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Land Securities Group-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Land Securities Group-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Land Securities Group-Papier an diesem Tag bei 10,94 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 91,408 Land Securities Group-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 28.07.2026 646,25 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 7,07 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 35,37 Prozent abgenommen.
Land Securities Group wurde am Markt mit 5,18 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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