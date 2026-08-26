FTSE 100-Papier Land Securities Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Land Securities Group-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Land Securities Group-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der Land Securities Group-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 10,93 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 914,913 Land Securities Group-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 354,07 GBP, da sich der Wert eines Land Securities Group-Anteils am 25.08.2026 auf 6,95 GBP belief. Mit einer Performance von -36,46 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Land Securities Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,09 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at