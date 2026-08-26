Land Securities Group Aktie
WKN DE: A2DW9E / ISIN: GB00BYW0PQ60
|Land Securities Group-Performance
|
26.08.2026 10:03:29
FTSE 100-Papier Land Securities Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Land Securities Group-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der Land Securities Group-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 10,93 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 914,913 Land Securities Group-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 354,07 GBP, da sich der Wert eines Land Securities Group-Anteils am 25.08.2026 auf 6,95 GBP belief. Mit einer Performance von -36,46 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Land Securities Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,09 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Land Securities Group
Analysen zu Land Securities Group
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Land Securities Group
|8,06
|-0,25%