FTSE 100-Papier Land Securities Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Land Securities Group-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Land Securities Group-Einstiegs gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Land Securities Group-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 6,99 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die Land Securities Group-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 430,411 Land Securities Group-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 932,91 GBP, da sich der Wert eines Land Securities Group-Anteils am 06.01.2026 auf 6,25 GBP belief. Mit einer Performance von -10,67 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Alle Land Securities Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,63 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at