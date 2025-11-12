Land Securities Group Aktie

WKN DE: A2DW9E / ISIN: GB00BYW0PQ60

Profitabler Land Securities Group-Einstieg? 12.11.2025 10:03:49

FTSE 100-Papier Land Securities Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Land Securities Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Land Securities Group-Aktie gebracht.

Am 12.11.2020 wurden Land Securities Group-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Land Securities Group-Anteile bei 6,78 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 GBP in die Land Securities Group-Aktie investierten, hätten nun 147,580 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 953,36 GBP, da sich der Wert eines Land Securities Group-Papiers am 11.11.2025 auf 6,46 GBP belief. Das entspricht einer Abnahme von 4,66 Prozent.

Der Land Securities Group-Wert an der Börse wurde auf 4,76 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Land Securities Group