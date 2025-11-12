Land Securities Group Aktie
WKN DE: A2DW9E / ISIN: GB00BYW0PQ60
|Profitabler Land Securities Group-Einstieg?
|
12.11.2025 10:03:49
FTSE 100-Papier Land Securities Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Land Securities Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Am 12.11.2020 wurden Land Securities Group-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Land Securities Group-Anteile bei 6,78 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 GBP in die Land Securities Group-Aktie investierten, hätten nun 147,580 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 953,36 GBP, da sich der Wert eines Land Securities Group-Papiers am 11.11.2025 auf 6,46 GBP belief. Das entspricht einer Abnahme von 4,66 Prozent.
Der Land Securities Group-Wert an der Börse wurde auf 4,76 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Land Securities Groupmehr Nachrichten
|
12.11.25
|FTSE 100-Papier Land Securities Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Land Securities Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
05.11.25
|FTSE 100-Papier Land Securities Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Land Securities Group-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
04.11.25
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 verbucht schlussendlich Zuschläge (finanzen.at)
|
04.11.25
|Börse London: FTSE 100 fällt nachmittags zurück (finanzen.at)
|
29.10.25
|FTSE 100-Titel Land Securities Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Land Securities Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
22.10.25
|FTSE 100-Wert Land Securities Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Land Securities Group von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
15.10.25
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)
|
15.10.25
|LSE-Handel FTSE 100 fällt zurück (finanzen.at)