Land Securities Group Aktie
WKN DE: A2DW9E / ISIN: GB00BYW0PQ60
|Rentabler Land Securities Group-Einstieg?
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16.09.2026 10:03:41
FTSE 100-Papier Land Securities Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Land Securities Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurde das Land Securities Group-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Land Securities Group-Papier bei 6,93 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Land Securities Group-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1 443,835 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 6,25 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 023,97 GBP wert. Das entspricht einem Minus von 9,76 Prozent.
Der Börsenwert von Land Securities Group belief sich zuletzt auf 4,58 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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