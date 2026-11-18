Land Securities Group Aktie
WKN DE: A2DW9E / ISIN: GB00BYW0PQ60
|Langfristige Performance
|
18.11.2026 10:03:19
FTSE 100-Papier Land Securities Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Land Securities Group von vor 10 Jahren bedeutet
Die Land Securities Group-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 9,95 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 1 005,530 Land Securities Group-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 023,63 GBP, da sich der Wert einer Land Securities Group-Aktie am 17.11.2026 auf 6,99 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 29,76 Prozent abgenommen.
Land Securities Group war somit zuletzt am Markt 5,79 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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